Le sfide nei collegi uninominali

Partite le operazioni di spoglio dei voti relativi alle elezioni nazionali 2022. Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura. In Sicilia sono diciotto i collegi uninominali da assegnare, di cui sei al Senato e dodici alla Camera. All’interno del collegio di Palermo, viene compreso l’intero capoluogo siciliano e i comuni limitrofi: lungo la costa a ovest, i comuni di Torretta, Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini; a sud-est i comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno, Misilmeri, Villabate e Ficarazzi; è aggregato al collegio anche il comune isolano di Ustica.

Sfida a due Giammanco-Palazzotto, incognite Aiello e Gelarda

Battaglia che, secondo quanto ipotizzato dai primi exit pool, si prospetta all’ultimo voto per cercare di conquistare più collegi uninominali possibili. Scranni che, nell’ottica della formazione del futuro Governo, potrebbero essere fondamentali. Un contesto nel quale la coalizione di centrodestra ha scelto il nome, in quota Lega, di Mario Barbuto, esponente dell’Unione Italiana Ciechi. Catanese di origine, Barbuto si è candidato fra le fila del Carroccio per tutelare le istanze del mondo dei diversamente abili. Un mondo a volte lasciato ai margini a partire dal tema delle barriere architettoniche, dei muri nella vita quotidiana di tutti quei soggetti con limitazioni motorie.

Profilo al quale il centrosinistra contropporrà quello dell’ex consigliere comunale Ninni Terminelli, fondatore di Sinistra delle Idee. Punta invece sul voto d’opinione Dolores Bevilacqua, moglie del giornalista William Anselmo e schierata dalla compagine del Movimento 5 Stelle nel collegio di Palermo. Un profilo che, seppur non partendo con i favori del pronostico, potrebbe sfruttare una grossa fetta di preferenze espresse dalla platea pentastellata nel capoluogo siciliano. Nel ruolo di antagonista invece, Cateno De Luca ha optato per il profilo di Antonella Panzeca, esponente del mondo civico e candidata nel collegio del capoluogo siciliano all’interno delle liste di Sud Chiama Nord.