



Nel corso dell’incontro con esponenti del partito, amministratori, amici e sostenitori di Forza Italia, svoltosi in un noto hotel cittadino, l’onorevole Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’ARS, ha ripercorso il lavoro svolto all’Assemblea regionale siciliana, soffermandosi in particolare sull’attività portata avanti in Commissione Bilancio e sugli emendamenti fortemente voluti e seguiti direttamente nell’ambito dell’ultima legge finanziaria regionale.

Un incontro caratterizzato da un clima partecipato e conviviale, arricchito da un momento musicale che ha contribuito a creare un’atmosfera natalizia, davanti a una sala gremita che ha confermato il radicamento e la crescita di Forza Italia nella provincia di Caltanissetta.

Nel suo intervento, Mancuso ha raccontato come il lavoro in Commissione Bilancio sia stato orientato a tradurre l’azione politica in misure concrete, capaci di sostenere lo sviluppo e la crescita dell’economia siciliana e, allo stesso tempo, di garantire vicinanza alle categorie più fragili. In questo solco si inseriscono gli interventi a favore degli ex PIP, per i quali sono stati previsti l’aumento delle ore lavorative e percorsi di stabilizzazione, risposte pensate per superare condizioni di precarietà e sostenere numerose famiglie.

Un passaggio centrale del racconto ha riguardato uno degli emendamenti più significativi seguiti direttamente da Mancuso: quello dedicato al “Dopo di noi”, che prevede la costituzione di un fondo presso l’assessorato regionale alla Famiglia. Un intervento che amplia il perimetro previsto dalla normativa nazionale, coinvolgendo anche il Terzo settore e le associazioni iscritte al RUNTS, con l’obiettivo di sostenere interventi infrastrutturali e sedi destinate ai percorsi del “Dopo di noi”.

«È il frutto di un lavoro puntuale svolto in Commissione Bilancio, costruito ascoltando il territorio e traducendo bisogni reali in atti concreti»

– dichiara l’onorevole Michele Mancuso –

«Il “Dopo di noi” è una responsabilità che la politica deve assumersi fino in fondo, perché riguarda la dignità delle persone e il futuro delle famiglie».

Nel corso dell’incontro Mancuso ha inoltre illustrato l’emendamento relativo all’area di crisi complessa di Gela, che interessa gli operai in mobilità e gli ex dipendenti dell’area industriale. Per questa misura, sostenuta in sede di Commissione Bilancio, la manovra finanziaria prevede uno stanziamento di 1 milione e 200 mila euro per ciascun anno del triennio, un aiuto concreto che coinvolge circa 80 famiglie e che rappresenta una risposta reale a una crisi occupazionale strutturale.

Altro passaggio rilevante ha riguardato l’emendamento da 6 milioni di euro destinati agli stipendi dei dipendenti del CEFPAS, indicato come ente di alta formazione del personale medico e come una delle eccellenze del territorio nisseno. Un intervento che consentirà stabilizzazione e rilancio di una realtà strategica per la sanità regionale e per l’occupazione qualificata.

Durante la serata è intervenuto telefonicamente anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha voluto salutare i presenti e rivolgere gli auguri. Nel suo intervento, Schifani ha sottolineato come la Sicilia stia attraversando una fase di forte crescita, con un miglioramento nei ranking europei e una percezione sempre più positiva da parte degli investitori. Un trend che, secondo il presidente, va consolidato e rafforzato, insistendo sul percorso intrapreso proprio mentre il ciclo economico mostra segnali favorevoli di ascesa.

Schifani ha inoltre ribadito stima e fiducia nei confronti di Mancuso, evidenziando come il loro rapporto sia fondato su lealtà e passione, alimentato da un confronto quotidiano sulle scelte politiche, sulle principali tematiche siciliane e sulle esigenze dei territori, a partire dalla provincia di Caltanissetta.

«Lealtà e passione sono i valori che caratterizzano questo rapporto politico e che sento di fare miei»; sono gli stessi principi che guidano il lavoro quotidiano nelle istituzioni

– conclude l’onorevole Michele Mancuso –

«li rivolgo ai forzisti presenti, agli amministratori e a chi opera sul territorio. È grazie a questi valori che possiamo continuare a sostenere il percorso di crescita della Sicilia, cogliendo appieno questo momento positivo e trasformandolo in sviluppo duraturo per la nostra regione e per la provincia di Caltanissetta, attraverso il lavoro svolto all’ARS e in Commissione Bilancio».

