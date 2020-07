I clienti del pub non rispettavano le norme sul distanziamento sociale

I clienti non rispettavano le norme sul distanziamento fisico e si avvicinavano troppo al bancone; così il proprietario di un pub di Saint Just, nella regione inglese della Cornovaglia, ha fatto ricorso a una misura drastica: ha installato dei cavi elettrici per tenere distanti gli avventori almeno un metro, così come prescrivono le norme in quel Paese.

La barriera è funzionante e perfettamente legale, spiega John McFadden, il proprietario del pub: nel locale sono stati affissi avvisi e cartelli per informare i clienti del passaggio di corrente elettrica in quei cavi sistemati a un metro dal bancone e collegati a un alimentatore che genera una correte di sei volt, “come quella di un recinto di campagna per evitare la fuga del bestiame”, spiega in un servizio la BBC. “Le persone sono come le pecore e le pecore lo rispettano così anche le persone lo faranno e funzionerà”. I cavi, generalmente, sono inattivi, ma possono essere “attivati” in qualunque momento.

“È lì per il distanziamento sociale”, ha detto McFadden a Cornwall live. “Prima di installare la barriera, la gente non seguiva il distanziamento sociale e faceva ciò che gli piaceva, ma ora le persone prestano attenzione alle norme. È a beneficio di tutti”. Ma c’è sempre qualcuno che sgarra, specialmente dopo aver alzato il gomito, cosa non inconsueta in quei posti, specialmente nel week end. Il sito informa che un paio di clienti, dopo aver bevuto qualche pinta di troppo, hanno preso una bella scossa, indolore quanto fastidiosa.