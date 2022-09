Appuntamento lunedì 26 con la maratona elettorale

Talk Sicilia è in prima linea per raccontare la campagna elettorale che volge al termine. A poche ore dal duplice contest elettorale – per le Politiche e per la scelta del presidente della Regione siciliana e dei 70 deputati che comporranno l’Ars nella XVIII legislatura – è il momento di tracciare un bilancio dello sforzo produttivo e informativo del talk di BlogSicilia.

I talk “presidenziali” questa sera a partire dalle 22,00

Per rivedere i momenti più salienti del racconto che Talk Sicilia ha realizzato in questa campagna elettorale, l’appuntamento è per questa sera su Sesta Rete – a partire dalle 22,00 – sul canale 81 del digitale terrestre, per rivedere le puntate del talk dedicate ai candidati alla presidenza della Regione siciliana; Renato Schifani, Caterina Chinnici, Nuccio Di Paola, Gaetano Armao ed Eliana Esposito saranno i protagonisti di questa non stop televisiva.

Talk Sicilia speciale Elezioni, uno sforzo produttivo per la nostra community

Nelle ultime due settimane Talk Sicilia è andata in onda per ben 44 volte, presentando i profili dei candidati alla presidenza della Regione siciliana, raccontando le storie di chi concorre per un seggio all’Ars e di chi, invece, ha l’ambizione di rappresentare la Sicilia al prossimo parlamento nazionale. Più di 500 articoli dedicati alla politica nelle ultime due settimane, oltre 1200 minuti di trasmissione in streaming e sul digitale terrestre, grazie alla collaborazione con Sesta Rete, il canale 81 del dgt: sono questi i numeri dell’impegno di BlogSicilia per raccontare in profondità il mondo della politica. Un obiettivo in linea con la nostra tradizione editoriale: un servizio per la nostra community, per consentire a chi ci legge, a chi ci guarda e a chi ci ascolta di formarsi idee chiare sullo scenario politico regionale e nazionale.

Appuntamento a lunedì 26 settembre con la maratona elettorale

Ovviamente non finisce qua. Blogsicilia seguirà l’esito delle elezioni con una maratona speciale a partire da lunedì mattina, quando si potrà riflettere sull’esito del voto per le Politiche. Il direttore di Blogsicilia, Manlio Viola, condurrà a partire dalle 14,30 di lunedì 26 settembre uno speciale per le Regionale. In Studio e in collegamento politici, giornalisti ed esponenti della società e del mondo delle professioni.