Sequestrato anche un immobile

Quindici le persone sono state denunciate dalla polizia locale di Modica (Rg) nel solo mese di dicembre. E’ il risultato di un’attività condotta dal Nucleo Operativo di Polizia Edilizia ed Ecologica.

I controlli della polizia municipale ragusana hanno riguardato in particolare quattro violazioni in campo urbanistico e undici per inosservanza delle ordinanze sindacali inerenti alla tutela della pubblica incolumità (art. 650 del Codice Penale).

Il Nope ha anche eseguito nel mese di dicembre anche il sequestro penale di un immobile avendo riscontrato violazioni alle norme urbanistiche. L’attività della sezione diretta dal Commissario Giuseppe Gintoli è stata molto intensa ed ha portato anche alla contestazione di dodici verbali amministrativi nei confronti di altrettante persone.