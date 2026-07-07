Si è spento all’età di 90 anni Pietro Scarso, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri e padre di Enzo Scarso, direttore di RagusaOggi e associato alla Federazione Editori Digitali. La notizia ha suscitato profondo cordoglio sui social e nel mondo dell’informazione digitale siciliana e tra quanti hanno conosciuto la famiglia Scarso, da sempre legata ai valori del servizio, dell’impegno civile e del rispetto delle istituzioni.

Una vita nel segno dell’Arma

Pietro Scarso ha incarnato, nel corso della sua vita professionale e personale, i principi della disciplina, del sacrificio e del rispetto dello Stato. Valori che hanno segnato il suo percorso nell’Arma dei Carabinieri e che sono rimasti un riferimento costante anche nella dimensione familiare. La sua figura viene ricordata con affetto e rispetto per la sobrietà, il senso del dovere e la dedizione con cui ha attraversato le diverse stagioni della propria esistenza.

Le esequie nella Basilica Santuario della Madonna delle Grazie

Le esequie saranno celebrate martedì 7 luglio, alle ore 15, nella Basilica Santuario della Madonna delle Grazie. Un momento di raccoglimento e preghiera attorno alla famiglia Scarso, colpita da un lutto che coinvolge anche la comunità professionale e umana che in questi anni ha condiviso con Enzo Scarso il percorso nel mondo dell’editoria digitale.

Il cordoglio della Federazione Editori Digitali e della redazione

Alla famiglia Scarso, a Enzo Scarso e al fratello Manuel Scarso, Colonnello e Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta, giungano le più sentite condoglianze della Federazione Editori Digitali e della nostra redazione. “In questo momento di dolore, l’intera comunità editoriale si stringe con affetto attorno a Enzo Scarso, condividendo il ricordo del padre Pietro e il rispetto per una vita spesa nel segno del dovere e dei valori dello Stato”.