La giunta della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa “dopo analisi della situazione attuale e delle prospettive di futuro sviluppo, all’unanimità ha manifestato la ferma volontà di operare affinché si possa, quanto più rapidamente possibile, procedere alla ricapitalizzazione della Soaco Spa”, la società che gestisce l’aeroporto di Comiso (Rg).

La giunta si è riunita il 24 settembre scorso “per esaminare la situazione di difficoltà” della Soaco e nel corso della riunione sono state ascoltate le relazioni dell’Ad Nico Torrisi, della Sac spa e dell’Ad della Soaco Giorgio Cappello. “La predisposizione del nuovo piano industriale, alla luce dei recenti interventi della Regione siciliana – afferma la giunta della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa – apre la via ad una concreta attività di rilancio di cui la ricapitalizzazione della società diviene una logica e necessaria conclusione”.

“La Camera di Commercio del Sud Est continuerà su questa linea, augurandosi che la stessa volontà possa giungere da tutti gli altri soggetti chiamati ad essere protagonisti per la difesa di una infrastruttura che è certamente strategica per il territorio”. “Superata questa prima emergenza – conclude – si dovrà operare con fermezza per la creazione della rete aereoportuale del Sud Est e per la realizzazione dei collegamenti su rotaia e su gomma che uniscano finalmente le aree del Siracusano, del Catanese e Ragusano, proiettandosi infine verso Agrigento, Caltanissetta ed Enna”.