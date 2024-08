Episodio di violenza a Pozzallo nelle prime ore del mattino. Una giovane donna di 19 anni è stata aggredita da uno sconosciuto mentre si trovava in compagnia di alcune amiche. L’aggressione è avvenuta intorno alle 5 del mattino.

L’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore, descritto come uno straniero di cui non si conoscono ancora identità e nazionalità, ha inizialmente avvicinato l’intero gruppo di ragazze, tentando di molestarle. La situazione è poi degenerata quando l’uomo ha concentrato la sua attenzione su una delle giovani, aggredendola dopo che questa aveva cercato di allontanarlo. L’aggressione si è svolta in due fasi distinte, in una via cittadina lontana dalle zone della movida estiva. Le amiche della vittima, in preda al panico, hanno allertato la Stazione dei carabinieri, chiedendo aiuto.

I soccorsi

La giovane vittima, soccorsa da alcuni passanti, è stata trasportata al presidio territoriale di emergenza di Pozzallo. Date le sue condizioni, si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. La diciannovenne ha riportato lesioni multiple, ma è stata dimessa e ha potuto fare ritorno al proprio domicilio.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono ora impegnate in una caccia all’uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica, in collaborazione con i colleghi della Stazione locale. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna ha detto di essere stato in costante contatto con i medici dell’ospedale e con i militari dell’Arma. Il primo cittadino ha espresso la sua speranza che “il delinquente possa essere assicurato al più presto alla giustizia”. Ammatuna ha inoltre lanciato un appello per un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella tutela della sicurezza pubblica. “Qualunque cittadino che possa fornire utili indicazioni per l’individuazione del responsabile del vile gesto è pregato di informare i carabinieri”, ha aggiunto il sindaco.