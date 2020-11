la denuncia del sindaco

La zona rossa a Comiso scadrà il 3 dicembre ma nonostante il lockdown sono stati accertati episodi che rischiano di fare crescere l’epidemia invece di arrestarla. La denuncia è dello stesso sindaco, Maria Rita Schembari, che non risparmia sferzate.

“Sono molto preoccupata. Così non ne usciremo più. Allora, ci vuole molto – dice il sindaco – a capire che se hai un familiare positivo o sei venuto a contatto con un positivo, devi subito metterti in quarantena, rivolgerti al medico curante, attendere con pazienza di fare il tampone? Qui siamo alla follia di gente positiva che se ne va presso esercizi commerciali. Qui a Comiso. – La persona positiva in questione lo ha candidamente confessato all’esercente, tranquillizzando tutti visto che portava la mascherina. Ovviamente è stata cacciata via, ma l’esercente non ne conosceva l’identità e mi ha solo riferito il fatto. Follia, pura follia criminale”.

Molti i commenti indignati degli abitanti di Comiso, tra i Comuni del Ragusano maggiormente colpiti dal Covid19.

“L irresponsabilità non merita la zona gialla Ci sarà un libera tutti come se niente fosse” spiega un residente, commentando la circostanza riferita dal sindaco.

“Caro sindaco le consiglio – scrive un comisano – di specificare a caratteri cubitali ,che Comiso fino a giorno 3 dicembre è zona rossa. Atteniamoci alle regole perché per degli adulti incoscienti alcuni inconsapevoli, ci stanno andando di mezzo bambini e i ragazzi che si sono ritrovati a casa a fare la Dda e con i centri sportivi chiusi che secondo me erano le zone più sicure”.

Nel complesso, la Sicilia è decima nella graduatoria sul contagio da Covid19. Un dato che conferma l’andamento generale dell’epidemia che ha visto l’isola sempre intorno al decimo posto del contagio. A sorpresa fanno meglio il Lazio che è a 0.96, la Calabria e la Campania che scendono a 0.94.

Ma l’indice Rt non è l’unico fattore di valutazione così la Sicilia si tinge di giallo e si attende l’ufficialità con la pubblicazione della nuova ordinanza del Ministro Speranza pronta da ieri sera ma ancora non firmata.

Il giallo sulla Sicilia dovrebbe scattare da domenica a mezzanotte e dunque, in realtà, da lunedì anche se è in corso una discussione sul farla entrare in vigore già alla mezzanotte di oggi per permettere una serie di attività già nella giornata di domani, domenica.