Nessun altro veicolo coinvolto

L’auto si ribalta e si pensa al peggio ma l’automobilista esce fortunatamente illeso. Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Ragusa dove un giovane ha davvero corso gravissimi rischi. Alla guida di un’auto ad un certo punto, per cause ancora da accertare, si è ribaltato il mezzo e lui è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Tirato fuori dai vigili del fuoco non aveva riportato praticamente nulla.

Dove è accaduto

L’incidente, che non ha visto coinvolto alcun altro messo, si è verificato ieri intorno alle ore 22:50 a Ragusa, in viale delle Americhe in prossimità del McDonald’s. Sul posto ambulanza del 118 e polizia municipale per i rilievi e risalire alle cause dell’incidente. Il conducente, un 18 enne, è stato comunque trasportato all’ospedale per controlli. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura che perdeva carburante.

Nel Trapanese altro episodio simile

Altro episodio simile accaduto poco prima dell’alba di domenica ad Alcamo, nel Trapanese. Una giovane coinvolta in un incidente stradale con l’auto in cui era alla guida che si è cappottata. E’ successo intorno alle 4 in contrada Palma, arteria che collega la strada provinciale 55 con la zona di Gammara. Il mezzo, per causa in via di accertamento, ad un certo punto si è ribaltato. Immediati i soccorsi, l’automobilista in qualche modo è riuscita ad uscire dall’abitacolo con i suoi piedi.

Forse una brusca manovra

L’incidente ad Alcamo ha visto coinvolta una Ford Ka, guidata per l’appunto da una donna. Con lei non c’era nessun altro in quel momento all’interno del mezzo. Non si sa in che modo il veicolo ad un centro punto è cappottato. Forse per una distrazione o un colpo di sonno la giovane ha perso il controllo e qualche manovra brusca ha causato il ribaltamento. Ad intervenire nell’immediatezza un’ambulanza del 118 che ha prelevato la ragazza e l’ha trasportata all’ospedale cittadino. Non è in pericolo di vita, stando ai primi accertamenti ma sono in corso ulteriori valutazioni mediche. Ad intervenire anche i carabinieri per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco a supporto.

Like this: Like Loading...