L’automobilista subito soccorsa dal 118

Paura poco prima dell’alba ad Alcamo, nel Trapanese, per una giovane coinvolta in un incidente stradale con l’auto in cui era alla guida che si è cappottata. E’ successo intorno alle 4 in contrada Palma, arteria che collega la strada provinciale 55 con la zona di Gammara. Il mezzo, per causa in via di accertamento, ad un certo punto si è ribaltato. Immediati i soccorsi, l’automobilista in qualche modo è riuscita ad uscire dall’abitacolo con i suoi piedi.

Forse una brusca manovra

L’incidente ad Alcamo ha visto coinvolta una Ford Ka, guidata per l’appunto da una donna. Con lei non c’era nessun altro in quel momento all’interno del mezzo. Non si sa in che modo il veicolo ad un centro punto è cappottato. Forse per una distrazione o un colpo di sonno la giovane ha perso il controllo e qualche manovra brusca ha causato il ribaltamento. Ad intervenire nell’immediatezza un’ambulanza del 118 che ha prelevato la ragazza e l’ha trasportata all’ospedale cittadino. Non è in pericolo di vita, stando ai primi accertamenti ma sono in corso ulteriori valutazioni mediche. Ad intervenire anche i carabinieri per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco a supporto.

Automobilista morto la scorsa settimana

Il trapanese è ancora scosso dalla morte di un automobilista avvenuta la scorsa settimana. A perdere la vita Giuseppe Noto di 33 anni, morto in ospedale a Palermo a cause delle gravi ferite. L’incidente avvenne per l’esattezza il 21 agosto scorso, la vittima era finita in ospedale e la sua Ferrari 456 Gt totalmente distrutta. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma all’improvviso le condizioni si sono aggravate. L’uomo finì con la sua auto contro il guardrail nel tratto di strada che collega la città di Trapani all’imbocco dell’autostrada A29. Noto era stato estratto dalle lamiere della vettura del cavallino rampante e trasferito in ambulanza all’ospedale Sant’Antonio. Le condizioni dopo il ricovero al Sant’Antonio Abate si erano aggravate ed era stato trasferito a Palermo.

Like this: Like Loading...