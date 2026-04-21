"Opera che può generare sviluppo concreto"

L’Avv. Michele Pivetti Gagliardi, amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (S.I.S.) ha incontrato, a Roma, il Senatore Salvatore Sallemi, componente di Fratelli d’Italia, nell’ambito delle attività istituzionali in corso per il completamento dell’autoporto di Vittoria.

L’incontro ha consentito di condividere lo stato dell’arte del progetto e di avviare un confronto sulle interlocuzioni necessarie a livello parlamentare e governativo.

L’A.U. di S.I.S. ha illustrato al Senatore il percorso avviato dalla Società – che già il 13 aprile scorso ha formalizzato con il Comune di Vittoria un’intesa istituzionale finalizzata alla sottoscrizione di un protocollo di intesa – e ha sottolineato l’esigenza che le istituzioni nazionali sostengano concretamente il completamento dell’opera.

A margine dell’incontro, l’Amministratore Unico Avv. Michele Pivetti Gagliardi ha dichiarato: «Ho trovato nel Senatore Sallemi una persona che conosce e ama il proprio territorio e che si è messa a disposizione per contribuire al traguardo che ci siamo dati. Ho chiesto che le istituzioni siano vicine a questo percorso: l’autoporto di Vittoria è un’opera che può generare sviluppo concreto per un’area strategica della Sicilia».

L’autoporto di Vittoria si inserisce nel più ampio progetto di potenziamento della rete degli interporti siciliani gestiti da S.I.S., che comprende le infrastrutture di Catania-Bicocca e Termini Imerese, entrambe incluse nel corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo e classificate come opere di interesse nazionale ai sensi della Legge Obiettivo.

Il percorso avviato con il Comune di Vittoria e le interlocuzioni in corso con i rappresentanti istituzionali nazionali mirano a definire le risorse finanziarie necessarie e l’iter procedurale per il completamento dell’opera, nell’interesse del territorio ibleo e dell’intera rete logistica regionale.