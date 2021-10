si vota domenica e lunedì

Turno di ballottaggio per le elezioni comunali anche a Vittoria

In corsa per diventare sindaco Francesco Aiello e Salvo Sallemi

Aiello aveva parlato a BlogSicilia di “anomalie” nel primo turno delle elezioni

Sallemi, ancora a BlogSicilia, aveva fatto un appello a chi non si era recato a votare

Elezioni comunali, ballottaggio domenica e lunedì anche a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano con oltre 50mila elettori chiamati alle urne. Avanti c’è il candidato del centrosinistra, Francesco Aiello che, al primo turno, è arrivato ad una manciata di voti dalla soglia che gli avrebbe consentito la vittoria già allora. Lo spoglio è adu quarto ed Aiello ha il 53% dei voti mentre Salvo Sallemi candidato del centrodestra si ferma al 47%

Chi è Francesco Aiello

Francesco Aiello è appoggiato da una coalizione di centrosinistra, Pd e tre liste civiche.

Al primo turno ha ottenuto 10.430 voti pari al 39,06% delle preferenze. Quindi, non è riuscito a diventare sindaco per un soffio.

Nei giorni scorsi, per sostenere la sua candidatura, è arrivato a Vittoria Francesco Boccia, già ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel governo Conte e responsabile Enti locali del Partito Democratico, accompagnato dal deputato dell’Ars Nello Di Pasquale.

Dopo il primo turno, Aiello aveva commentato a BlogSicilia il risultato elettorale.

“La città ha dato una indicazione netta, premiando la nostra coalizione arrivata a dare un distacco di 10 punti al concorrente più vicino” aveva tagliato corto il candidato del Centrosinistra che, in passato, ha guidato il Comune di Vittoria.

Le anomalie

Nella sua analisi, Aiello, però, aveva ravvisato delle anomalie che potrebbero avere avuto un peso, secondo la sua ricostruzione, sull’esito del voto.

Le schede nulle

“Mancano 200 voti ma soprattutto – aveva detto a BlogSicilia Ciccio Aiello – emergono 2800 schede nulle. Ravviso delle anomalie che hanno influito sulla partecipazione al voto, tra cui sezioni spostate, confusione negli elenchi degli aventi diritto al voto ma non voglio insistere tanto su questi dettagli, altrimenti ci vorrebbero 3 giorni ed altrettante notti”.

“Confusione nei seggi”

“Quello che è inquietante – aveva sostenuto a BlogSicilia Ciccio Aiello – sono i certificati elettorali giacenti nella segreteria comunale, notificati dopo diverse mie segnalazioni, finite sugli organi di informazione. In parte, si è provveduto ma non ci comprende con quali modalità per non parlare della carenze di organico all’ufficio elettorale, ridotto a pochissime unità. C’è stata anche disorganizzazione, con presidenti di seggio che non sapevano cosa fare, alcuni privi di esperienza”.

E infine: “Al netto di queste criticità, la città si è espressa nei miei confronti e chiederò la riconferma ed il consolidamento della partecipazione in occasione del ballottaggio. Mi rivolgo a tutto l’elettorato della città”.

Chi è Salvo Sallemi

Al primo turno delle elezioni Salvo Sallemi ha ottenuto 7.891 voti pari al 29,55% delle preferenze.

Espressione del centrodestra, è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Diventerà Bellissima.

Il suo slogan elettorale è “Scriviamo ora il futuro di questa città”.

Sallemi ha agganciato il treno del ballottaggio all’ultima fermata. E visto che ha dieci punti di distanza dal rivale, per cominciare l’ascesa verso il Municipio, attraverso il ballottaggio, ha lanciato un appello a chi a votare non è andato.

“Portare alle urne più elettori”

“Siamo l’unica alternativa possibile alla coalizione di Aiello. Adesso, saremo impegnati – ha detto Sallemi a BlogSicilia – in questa seconda campagna elettorale, provando, innanzitutto, a portare alle urne chi li ha disertate. E’ importante che vi sia una maggiore affluenza anche perché ormai ci sono solo due candidati e gli elettori sono davanti ad una scelta”.

“Basta con chi governa da 50 anni”

Il candidato del Centrodestra, per spronare l’elettorato, fa leva sulla lunga militanza da amministratore del suo rivale. “Da una parte ci siamo noi – ha precisato a BlogSicilia Salvo Sallemi – che abbiamo presentato un piano per il recupero della città, dall’altra c’è la coalizione di Aiello che ha governato Vittoria negli ultimi 50 anni”.

Vittoria è l’unico comune del Ragusano andato al ballottaggio.