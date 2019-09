Interventi vigili del fuoco

Terribile nubifragio su Ragusa con tanto di grandinata nonostante si fossero registrate alte temperature. Una lunga giornata di pioggia che ha messo in ginocchio la città.

Tanti i danni e i disagi provocati alla popolazione. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco intervenuti per liberare automobilisti bloccati nelle auto e residenti con le abitazioni allagate.

Tanta paura per una fitta grandinata che è andata avanti per lunghi minuti. In queste ore si sta facendo la conta dei danni