Una cameriera di 25 anni che aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d’Aliga, frazione marinara di Scicli nel ragusano, mentre stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri è stata travolta da una Y10.

E’ morta sul colpo: lascia un bambino di pochi mesi. La vittima si chiamava Martina Aprile.Intorno alle 2 di notte dopo aver finito il suo turno di lavoro stava gettando la spazzatura insieme ad un collega che la seguiva a poca distanza.

Proprio il suo collega di lavoro che era uscito dal ristorante per aiutarla a riporre i sacchi di rifiuti nei cassonetti è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. Alla guida dell’auto c’era un giovane. Ignote le cause dell’incidente. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine per comprendere come il giovane abbia potuto perdere il controllo del mezzo.

Si tratta dell’ennesima tragedia della strada di questi giorni in Sicilia dopo i cuginetti falciati da un Suv a Vittoria sempre nel Ragusano e dopo l’incidente della Palermo Mazara del Vallo già costato la vita ad un tredicenne con il fratellino gravissimo e il padre in coma farmacologico