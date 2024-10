la vicenda ragusana

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, la Commissione che dovrà valutare le proposte per la gestione del Castello di Donnafugata, attraverso la formula del Partenariato speciale pubblico-privato. All’avviso hanno partecipato in tre: Civita Sicilia srl e Logos Società Cooperativa, il Libero consorzio di Ragusa, che costituirà una fondazione di partecipazione, ed infine la Pro Loco, l’associazione 365 gradi e altri privati.

I componenti della Commissione

I componenti della Commissione sono: Maria Cristina Longo, docente di Economia e gestione delle imprese dellì’ Università di Catania; Rosaria Maria Vitale, docente di Teoria e storia del restauro di Siracusa; Valentina Noto, direttrice del Castello Ursino e del sistema museale di Catania; Franco Milella, esperto delle nuove forme di partenariato pubblico e privato di Bari; Maria Cristina Cavallaro, docente di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Palermo.

Il sindaco

Il sindaco Cassì ha spiegato, nel corso dell’incontro con la stampa, che l’idea di procedere ad un avviso ha come obiettivo ” migliorare in maniera esponenziale la valorizzazione di un sito culturale così importante per la nostra città non può che avere ricadute positive”.

I costi

Il capo dell’amministrazione di Ragusa ritiene che questo affidamento, assolutamente necessario per il Comune per via dei costi di gestione molto onerosi, non riguarda solo “le presenze al castello o il miglioramento del servizio che ci potrà essere: ci saranno ricadute collaterali”.

“Il Comune è proprietario e non svende”

Un ultimo passaggio il sindaco lo ha dedicato alle polemiche attorno all’avviso a seguito delle accuse sulla svendita del Castello di Donnafugata. “L’amministrazione che rimane proprietaria, perché sono state dette tante cose inesatte, non vende e non svende nulla. Rimane protagonista nella individuazione delle scelte di gestione del castello di Donnafugata e si avvale della collaborazione di un privato” ha chiosato il sindaco di Ragusa a margine della conferenza stampa.