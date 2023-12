Una nuova pornostar è pronta a conquistare il mondo dell’hard, è siciliana e ha la benedizione di Rocco Siffredi. Si chiama Elena Rizza, in arte Shelena, 23 anni, di Modica e a giugno ha conquistato la Rocco Siffredi Hard Academy. Elena è anche un star sui social network e ad esempio su Instagram dove pubblica contenuti non porno ma comunque piuttosto osé ha oltre 80 mila follower.

Chi è Shelena

Shelena però, come funziona principalmente oggi, deve la sua fama soprattutto grazie a OnlyFans dove ha cominciato pubblicando contenuti hard amatoriali. Da qui è partita l'avventura nella Accademia del forse più famoso attore porno italiano e cioè Rocco Siffredi. Durante l'Accademia Shelena ha mostrato le sue doti tanto che secondo Siffredi ha i numeri per diventare una vera pornostar di successo:

La benedizione di Rocco Siffredi

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Siffredi in cui l’attore descrive la giovane siciliana come una futura pornostar dalle grandi potenzialità. “Ho visto in te una progressione incredibile. Tu sei sempre stata in contatto con tutte le ragazze dal primo giorno, assistendo a situazioni particolari, qualcuno cercava un po’ di destabilizzare l’ambiente come capita in ogni reality. Tu sei rimasta la più equilibrata in assoluto”.

Shelena ha raccontato davanti a Rocco Siffredi: “Ho 23 anni e sono arrivata per provare come andavano le cose, mi è piaciuto e sono andata avanti”. Grazie alla vittoria potrà ora accedere a set, produzioni e opportunità di lavoro di livello professionale e internazionale. Elena è anche un star sui social network. Su Instagram pubblica contenuti non a luci rosse, ma comunque piuttosto osé, e annovera oltre 80.000 follower.