Nella strada verso Marina di Acate

Ancora un grave incidente nel Ragusano, con un gruppo di ciclisti travolto da un’auto intorno alle 7 di questa mattina ad Acate lungo la strada provinciale che conduce a Marina di Acate, fra contrada Feudo arancio e la rotatoria Macconi.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, una Renault station wagon, guidata da uno straniero, ha investito un gruppo di ciclisti che si stavano dirigendo verso le serre dove sono impiegati. Tre di loro sono rimasti feriti, due lievemente, uno invece è in prognosi riservata all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è stato trasportato in codice rosso.

Si indaga sulle cause dell’incidente, ma da una prima analisi, l’automobilista sarebbe stato abbagliato dal sole così da non vedere il gruppo di ciclisti, ma questa ovviamente è solo un’ipotesi e le indagini vanno avanti.

L’incidente sulla A18

Incidente tra un furgone con a bordo tre persone ed un’auto col solo conducente si è verificato nel pomeriggio attorno alle 15.40 sull’autostrada A18 tra Acireale e Giarre, sulla carreggiata in direzione di Messina per un incidente stradale che ha coinvolto due automezzi.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale. Per una delle persone a bordo del furgone si è reso necessario l’intervento dei sanitari del servizio 118 ed il trasporto in ambulanza presso un presidio ospedaliero.

Sul posto presente la polizia stradale per gli accertamenti di competenza.

Allarme sulle Madonie, troppi incidenti provocati da cinghiali e daini

Emergenza cinghiali nelle Madonie ed un paio di settimane fa il commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone ha inviato una nota alla direzione regionale Anas e alla città metropolitana di Palermo chiedendo maggiori interventi controlli sulla sede stradale manifestando la propria preoccupazione per le diverse segnalazioni riguardanti la presenza di animali vaganti in area di Parco che in questi ultimi giorni, sempre più frequentemente, hanno causato gravi incidenti stradali.

