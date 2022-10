Caduta di un frammento di uno dei capitelli che adornano la cella campanaria della facciata della Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle, a Modica. Per questo motivo, su ordinanza del sindaco, è stato vietato l’ingresso all’intero sagrato da parte di pedoni e veicoli.











Incendio a Palermo

E’ scoppiato un incendio nel magazzino del negozio di abbigliamento del brand Sisley all’incrocio tra via Ruggero Settimo e via Mariano Stabile, a Palermo. Il rogo ha causato notevoli danni ai prodotti in magazzino ma per fortuna non ha provocato alcun ferito.

Vigili in azione

Sul luogo dell’incendio sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Palermo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dei locali del un negozio di abbigliamento nel centro storico di Palermo, in via Mariano Stabile. Sul posto hanno operato, dalle 7 e 20 circa di questa mattina, diverse squadre con Autoscala, APS (Auto Pompa Serbatoio), ABP (Auto Botte Pompa) e carro Fumo.









Indagini per risalire alle cause del rogo

Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state confinate all’interno del negozio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Successivamente, dopo la bonifica, verranno effettuate l’indagine per stabilire le cause dell’incendio. Le cause dell’incendio sarebbero da attribuire a un cortocircuito. Il tratto di via Stabile da via Wagner a via Ruggero Settimo è stato interdetto al traffico fino a quandi le operazioni di bonifica saranno concluse.

Fumo nero dal centro commerciale Forum

Momenti di panico questa mattina all’alba al centro commerciale Forum di Palermo da dove fuoriusciva una fumata nera. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo dei vigili del fuoco e ci si è resi conto che proveniva da uno dei negozi all’interno. Per più di un’ora hanno lavorato i pompieri, si presume che il fuoco sia stato scatenato da un corto circuito ad un quadro elettrico.