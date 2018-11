L'annuncio

L’ex sindaco di Vittoria Giovanni Moscato ha presentato ricorso al Tar Lazio contro il provvedimento di scioglimento del Comune per mafia deciso dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 luglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 settembre. Lo ha comunicato ai giornalisti l’ex sindaco di Vittoria parlando di un “provvedimento iniquo ed ingiusto”. “Non ho mai favorito esponenti malavitosi in alcun modo – ha aggiunto Moscato – e nella relazione del prefetto di proposta dello scioglimento del Comune non c’è un solo atto ‘contaminato’