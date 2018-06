a scicli, l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio

Nel corso della notte a Scicli si è verificato un episodio di gravissima violenza che ha coinvolto un cittadino tunisino al seguito di una lite per futili motivi. I Carabinieri della Tenenza di Scicli coadiuvati da altri due colleghi liberi dal servizio di Marina di Ragusa e del Nucleo Investigativo hanno arrestato in flagranza per lesioni gravissime KOHOUILDI Lassad, 38 anni, tunisino.

Il gravissimo fatto si verificava nella centralissima viale I Maggio, dove spesso stazionano gruppi di extracomunitari e l’attenzione dell’Arma è focalizzata sulla prevenzione di episodi delittuosi. Una lite probabilmente scaturita da qualche bicchiere di troppo aveva messo a serio repentaglio la salute della vittima che era stata colpita da diversi colpi di bastone in metallo e da alcuni colpi con un coltellino.

Il pronto intervento dei militari ha permesso l’arresto dell’autore ed il soccorso della vittima, che traferita all’Ospedale Maggiore di Modica ha riportato lesioni gravissime per oltre 40 giorni.

Al termine delle formalità il tunisino è stato condotto presso il proprio domicilio in stato di arresto ed in attesa di rito direttissimo, a disposizione del P.M. di turno dott.ssa Monego.

L’attenzione dell’Arma alla gestione della sicurezza dei cittadini nella zona costiera così come nell’entroterra è costante e la collaborazione dei cittadini unita al sacrificio ed all’impegno dei Carabinieri in servizio e liberi dal servizio è foriera di prevenzione e serenità.