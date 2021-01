fiamme spente dai pompieri di ragusa

Si è salvata una donna di 88 anni, scampata ad un incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione, a Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco del comando provinciale, il rogo si sarebbe originato dalla coperta elettrica che l’anziana avrebbe dimenticato di spegnere. In breve tempo, si sono scatenate le fiamme che si sono propagate nella stanza da letto della pensionata.

La vittima avrebbe fatto in tempo ad alzarsi, qualche altro istante in più ed avrebbe rischiato di trasformarsi in una torcia umana. Si sarebbe diretta dalla figlia, che ha un appartamento nello stesso stabile, ed a quel punto è arrivato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco.

I soccorritori sono arrivati nella palazzina in una manciata di minuti, spegnendo l’incendio, che qualche danno lo ha provocato: l’anziana ha trascorso il resto della nottata nella casa della figlia, frattanto i pompieri del comando provinciale di Ragusa stanno valutando le condizioni statiche dell’immobile. Sul posto anche gli agenti di polizia di Ragusa che hanno sentito la vittima per ricostruire quegli istanti drammatici.

Nei giorni scorsi, a Monreale, nel Palermitano, una donna è morta a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. La vittima, 91 anni, Giuseppa Balistreri, si sarebbe accorta troppo tardi delle fiamme che sarebbero partite da una stufa forse andata in corto circuito. In pochi minuti la stanza è stata avvolta dal rogo che non le ha dato scampo

Esattamente un anno fa, ma a Lentini, nel Siracusa, si verificò un incidente simile ma in quella circostanza un anziano perse la vita, divorato dalle fiamme, originatesi da una stufa elettrica. Le fiamme investirono il pensionato che, secondo una prima ricostruzione, si trovava nella sua stanza e probabilmente non avrebbe fatto in tempo ad uscire e salvarsi. La stufa l’avrebbe accesa lui stesso per ripararsi dal freddo