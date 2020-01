Tragedia in via Adigrat

Un incendio, probabilmente, causato da un corto circuito di una stufa elettrico, è scoppiato in un appartamento in via Adigrat a Lentini, divorando il proprietario, un anziano di 91 anni, trovato morto dai vigili del fuoco.

Una tragedia che si è verificata intorno alle 18 ed a dare l’allarme sono stati i residenti della zona, scesi subito in strada per provare a soccorrere la vittima. Tante le richieste di intervento arrivate ai centralini dei vigili del fuoco e dei carabinieri che, insieme ai poliziotti, sono arrivati in una decina di minuti sul luogo dove era scoppiato il rogo.

Le fiamme avrebbero investito il pensionato che, secondo una prima ricostruzione, si trovava nella sua stanza e probabilmente non avrebbe fatto in tempo ad uscire e salvarsi. La stufa l’avrebbe accesa lui stesso per ripararsi dal freddo che, in questi giorni, imperversa in buona parte della provincia di Siracusa, tra cui a Lentini.

I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno trovato il corpo senza vita del pensionato e tra poco il medico legale, incaricato dalla Procura di Siracusa, compirà l’ispezione cadaverica per svelare, con esattezza, le cause del decesso ma è probabile che sarà disposta l’autopsia.

.