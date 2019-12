Polizia

Gli agenti di polizia di Lentini hanno arrestato i presunti autori di una rapina commessa nella serata di ieri in una farmacia, a Lentini, in via Garibaldi. E’ in carcere Andrea Finocchio, 22 anni, disoccupato, con precedenti penali, mentre è stato accompagnato in un centro di accoglienza per minori un ragazzo di 16 anni.

Secondo quanto emerge nella versione degli inquirenti, i due, che rispondono di rapina aggravata in concorso, si sarebbero presentati nel locale armati di pistola e con il volto coperto. Poco dopo il colpo, il titolare della farmacia ha chiesto soccorso alla polizia e nell’arco di qualche minuto le pattuglie hanno intercettato i due indagati, le cui descrizioni fisiche combaciavano con quelle fornite dai testimoni della rapina.

Non appena hanno visto gli agenti provenire dalla loro parte, i due giovani avrebbero provato a scappare ma la loro fuga è durata lo spazio di qualche centinaio di metri. Con se avevano il bottino, frutto dell’assalto armato appena concluso.

“A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto, nella tasca del giubbotto del minore il provento della rapina, un sacchetto di plastica contenente la somma di 50 euro in monete da 5 centesimi, 1 euro e 2 euro inoltre, all’interno di un’abitazione in stato di abbandono poco distante dalla farmacia, è stata rinvenuta la cassettiera del registratore di cassa asportata nel corso della rapina” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Gli agenti del commissariato di Lentini sono al lavoro per verificare se gli indagati sono coinvolti in un altro colpo ai danni di una farmacia avvenuto nei giorni scorsi.