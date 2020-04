Fermato in un controllo stradale

I Carabinieri di Ispica hanno tratto in arresto un cittadino tunisino per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio i militari hanno fermato un veicolo ed hanno provveduto a sottoporlo a controllo. L’autista del veicolo, il tunisino, ha tentato di disfarsi di un involucro in plastica che ha gettato dal finestrino, ma i militari lo hanno immediatamente recuperato. Nel corso del controllo all’interno del

veicolo è sono stati trovati anche 200 grammi di marijuana.

I militari hanno arrestato B.T.O., 33 anni, tunisino ma residente ad Ispica. I numerosi servizi sul territorio e le attività repressive mostrano che il fenomeno dello spaccio di droga anche tra i giovani non viene bloccato dalle misure di lockdown e l’attenzione preventiva e repressiva dei Reparti dell’Arma non viene mai distolta per evitare di offrire sfogo economico alla criminalità nel settore.