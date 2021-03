Saranno destinati a 2200 famiglie

Il Comune di Ragusa ha stanziato 120 mila euro per i buoni spesa

Saranno destinati a 2200 famiglie

I buoni saranno da un massimo di 100 euro ad un minimo di 30 euro

Il Comune di Ragusa, prima dell’arrivo dei contributi regionali, ha deciso di prendere dal bilancio 120 mila euro per finanziare i buoni spesa destinati alle famiglie indigenti. Secondo i calcoli dell’amministrazione comunale, a beneficiarne saranno 2200 nuclei familiari.

“Situazione drammatica”

“A Ragusa – dichiara il sindaco Peppe Cassì – migliaia di persone hanno problemi di sostentamento alimentare; numeri senza precedenti per la nostra città. Abbiamo recuperato dal bilancio comunale la somma di 120.000 euro, da destinare a buoni spesa alimentari per circa 2.200 nuclei familiari già censiti durante il periodo natalizio”

I numeri

I buoni saranno da 100 euro per chi a Natale ha ricevuto sostegni compresi tra 500 e 700 euro; da 50 euro per chi ha ricevuto tra 300 e 400 euro; da 30 euro per chi ha ricevuto tra 150 e 200 euro. I buoni spesa alimentari saranno erogati con le stesse modalità e gli stessi criteri di come avvenuto a Natale, e saranno spendibili nei medesimi esercizi commerciali.” Non sarà quindi necessario presentare nuove domande. Si tratta di un piccolo ma significativo sostegno che speriamo possa contribuire a dare un pò di sollievo per la Pasqua ormai imminente” dichiara il sindaco

Buoni spesa a Siracusa

Il Comune di Siracusa ha dato il via alle richieste per accedere ai buoni spesa. Le istanze potranno essere presentate da venerdì 9 aprile e fino al 9 maggio, esclusivamente sul portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile anche attraverso l’apposito link presente sul sito istituzionale del Comune.

I parametri

“A seconda della composizione del nucleo familiare varia anche il valore unitario di ciascun voucher” fanno sapere dal Comune. Nel dettaglio: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per quello composto da due persone; 600 euro per un nucleo familiare di tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone; e 800 euro per quello composto da cinque o più persone.