la decisione del sindaco di priolo

L’amministrazione comunale di Priolo ha deciso di distribuire i buoni spese nei confronti delle famiglie in difficoltà economica. Sono soprattutto nuclei, i cui componenti non lavorano più da quando è esplosa l’emergenza sanitaria.

“I cittadini più bisognosi – ha commentato il sindaco Pippo Gianni – avranno così la possibilità di fare la spesa e

passare le festività natalizie e di fine anno in maniera più serena. Al contempo, aiuteremo anche le attività

commerciali presenti nel nostro territorio, anche loro in difficoltà a causa dell’attuale situazione”.

“Anche in questa seconda ondata di emergenza – ha rimarcato l’Assessore alle Politiche Sociali, Diego

Giarratana – non lasceremo soli i cittadini bisognosi, coloro che hanno perso il lavoro e le attività

commerciali. Desidero ringraziare tutto il personale dell’Ufficio – ha concluso Giarratana – per l’impegno e

il grande lavoro svolto quotidianamente, sempre a tutela delle fasce più deboli della popolazione”.

Nella concessione dei voucher spesa, priorità sarà data ai nuclei familiari del tutto privi di reddito, non

assegnatari di benefici economici erogati dalla Pubblica Amministrazione o da enti previdenziali. Il buono

sarà di importo diversificato, in relazione alla composizione del nucleo familiare. L’avviso pubblico, per individuare la platea dei beneficiari e l’istanza per avanzare richiesta, che ha valenza di autocertificazione, saranno pubblicati a breve sul sito del Comune di Priolo Gargallo.