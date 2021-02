emergenza povertà

Attivata dal Comune di Siracusa una piattaforma per le adesioni dei commercianti ai buoni spesa

L’amministrazione intende allargare la platea di negozi presso cui spendere i buoni

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito del Comune

Il Comune di Siracusa ha realizzato una piattaforma online per consentire ai commercianti della città di accettare i buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari. Una decisione, quella dell’amministrazione, per allargare la platea dei negozi per consentire ai beneficiari del bonus di avere una maggiore offerta.

Raccolta di adesioni

Il portale (https://www.comune.siracusa.it ; e poi, cliccando sull’apposito link “BUONI SPESA COVID- 19 -PO FSE Regione Sicilia Fondi Delibera di G.R. n.124 del 28.3.2020”) è attivo da oggi. Nelle prossime settimane, completata questa fase di raccolta delle adesioni, sarà pubblicato l’avviso rivolto agli utenti. “Gli operatori commerciali che forniscono – fanno sapere dal Comune – beni di prima necessità quali alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole di gas, aventi sede a Siracusa o zone limitrofe, e che vogliono aderirvi, potranno registrarsi alla piattaforma, compilare l’istanza e le dichiarazioni richieste”.

I parametri per l’adesione

Potranno aderire all’iniziativa i commercianti in possesso del Documento unico di regolarità

contributiva, il Durc, in corso di validità e nel caso non fosse previsto, dichiarazione di esenzione; l’attestazione della propria posizione debitoria con l’Agenzia delle Entrate. L’istanza potrà essere inserita con decorrenza da oggi, lunedì 22 febbraio. “A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento, il Comune provvederà ad abilitare l’esercente all’utilizzo della piattaforma, previa stipula di apposita convenzione” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

Il servizio

Le modalità operative del servizio, dal pagamento del bene, all’acquisizione del buono virtuale, al rimborso del corrispettivo, sono contenute all’interno dell’Avviso pubblico disponibile sul sito del Comune. “Per informazioni relative al servizio in questione, gli interessati possono rivolgersi, durante gli orari di ufficio, al settore Politiche Sociali al numero 0931/781300 o scrivere alla casella di posta elettronica politichesociali@comune.siracusa.it” spiegano dal Comune.