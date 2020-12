assessorato alle politiche sociali

Sono stati emessi dal Comune di Siracusa i primi 580 voucher elettronici per accedere ai buoni spesa previsti nell’ambito delle misure urgenti di Protezione civile legate all’emergenza Covid. Saranno spendibile presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in generi di prima necessità quali, a titolo esemplificativo, alimenti, prodotti farmaceutici, per l’igiene personale e domestica, bombole del gas. Ad oggi sono arrivate 3000 istanze e ne sono state lavorate circa 1500. Di queste, 580 sono state ammesse, le rimanenti sono state respinte o saranno oggetto di ulteriore verifica. L’ammontare dei buoni spesa, allo stato, è di oltre 165 mila euro.

“Un concreto aiuto per tante famiglie alla vigilia del Natale. Un risultato reso possibile, nonostante il poco tempo a disposizione tra presentazione delle istanze ed erogazione del sussidio, grazie all’impegno del personale del settore Politiche sociali. In questi giorni hanno lavorato ben oltre le ore d’ufficio e l’evento sismico di ieri sera ha colto il personale ancora impegnato nei locali di via Italia. Come Amministrazione il nostro plauso e ringraziamento a quanti hanno permesso questo risultato”. Lo affermano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alle Politiche sociali, Maura

Fontana.

Il lavoro degli uffici continuerà senza sosta anche nei prossimi giorni. “Ricordiamo che la misura dei buoni spesa è rivolta ai nuclei familiari – fanno sapere dal Comune di Siracusa – e anche a singole persone che si trovino in situazione di disagio economico causata dall’emergenza epidemiologica per il venir meno di un reddito da lavoro; che non siano destinatari di altra provvidenza a carattere continuativo, ad eccezione di emolumenti connessi a condizione di invalidità e che versino in stato di disagio socio/economico pregresso, aggravato dalla situazione emergenziale in atto”