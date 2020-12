emergenza sanitaria

Casi si positività all’Autorità portuale del Mare di Sicilia Orientale per cui la direzione ha disposto la chiusura delle sedi di Augusta e Catania.

“Si comunica che si sono registrati dei casi di positività – spiega il dirigente Davide Romano – tra il personale dipendente di questa Autorità di Sistema Portuale. A seguito dell’attivazione dei protocolli sanitari individuali, come da disposizioni vigenti, è stata immediatamente disposta la chiusura temporanea delle sedi di Augusta e di Catania, al fine di sottoporre gli uffici ad adeguato processo di sanificazione: Si è altresì provveduto ad invitare tutto il personale dipendente a sottoporsi al tampone, per il riscontro di eventuali ulteriori contagi. Si disporrà la normale riapertura degli uffici non appena sarà ultimata la sanificazione dei locali, in ragione dei quali sarà possibile garantire gli adeguati standard di sicurezza sanitaria per la fruizione dei medesimi e per il personale dipendente. Sarà cura di questa Amministrazione informare tempestivamente il pubblico della pronta riapertura degli uffici”.

Frattanto, saranno 685 in Sicilia le persone coinvolte nella fase iniziale della campagna vaccinale anti-covid che prenderà il via domenica 27 dicembre, così come in tutta Europa, con il vaccino day programmato all’ospedale Civico di Palermo. Saranno inoltre coinvolte le rappresentanze di tutte le aziende sanitarie siciliane: dal 28 al il 30 dicembre prossimi, infatti, le delegazioni provenienti dalle altre province dell’Isola giungeranno nel capoluogo siciliano dove sono già in allestimento i centri di somministrazione.

L’organizzazione è stata definita dai vertici dell’assessorato regionale alla Salute nel corso di una riunione appena conclusa.

In Sicilia saranno 345 i vaccinatori e 36 le strutture sanitarie ospedaliere censite dalla regione come centri di somministrazione.

Intanto proseguono le pre-registrazioni sul sito regionale siciliacoronavirus di quanti, tra medici ed operatori sanitari vogliono sottoporsi al vaccino. Fino a ieri si calcolano 18mila adesioni a fronte di una platea di 141mila persone individuate che stanno fronteggiando la pandemia, compresi specializzandi e studenti di Medicina.