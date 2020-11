la campagna continuerà anche domani

Sono 46 i positivi asintomatici su 4.958 tamponi rapidi effettuati oggi in 11 comuni del Ragusano, compresi il capoluogo ibleo, e i grossi centri di Modica, Comiso, Acate e Vittoria, queste ultime tre città dichiarate ‘zona rossa’.

Dallo screening sono emersi 20 positivi a Vittoria, 7 a Scicli, 1 Santa Croce Camerina, 2 a Pozzallo, 1 a Modica, 5 a Comiso e 10 ad Acate. Nella postazione di Ragusa, nel teatro Tenda, lo screening è terminato alle 19, grazie ai volontari del ‘Centro Risvegli Ibleo’.

Sono invece 22 i positivi asintomatici rilevati sui 2.106 tamponi rapidi rinofaringei eseguiti su studenti, familiari, personale docente e non docente delle scuole medie inferiori e superiori di Pachino, Portopalo, Avola e Lentini, nel Siracusano.

Ai soggetti positivi è stato immediatamente somministrato il tampone molecolare come previsto dai protocolli. A Lentini, nell’area del Polivalente con il metodo drive in, sono stati eseguiti 600 tamponi rapidi di cui 2 sono risultati positivi; ad Avola, nel piazzale dell’Istituto Ettore Maiorana sono stati eseguiti 864 tamponi, di cui 14 hanno dato esito positivo; per gli studenti di Pachino e Portopalo il drive point è stato organizzato nell’area della struttura sanitaria di Pachino, in via Quasimodo, e sono stati eseguiti 642 tamponi di cui 6 hanno dato positività.

Il programma, organizzato dall’Asp di Siracusa in collaborazione con i sindaci e i dirigenti scolastici, ha visto impegnato personale del dipartimento di prevenzione medico, dei distretti sanitari di Siracusa, Lentini e Noto, Croce Rossa, Protezione civile, Polizia municipale.

Domani il programma prosegue per una seconda giornata a Lentini, sempre nell’area del Polivalente e a Francofonte dalle 9 alle 17, nel piazzale dello Stadio Comunale. E’ possibile prenotarsi per essere sottoposti a tampone rapido nei comuni in cui è organizzata l’iniziativa con il metodo drive in accedendo alla piattaforma on line www.siciliacoronavirus.it attivata per semplificare la procedura.

Due positivi a Enna e uno a Nicosia su 863 tamponi rapidi eseguiti (Enna 658 e Nicosia 205) nell’ambito della campagna voluta dall’assessorato regionale della Salute, in collaborazione con l’Anci e le amministrazioni comunali, per la ricerca del coronavirus attraverso l’impiego dei tamponi rapidi. La campagna screening continuerà anche domani.

A oggi nell’ospedale Umberto I di Enna sono ricoverati 57 pazienti in malattie infettive, 10 in semintensiva e 5 in terapia intensiva. Nel bollettino della Regione Siciliana, i contagi in provincia di Enna nelle ultime 24 ore sono stati 55.