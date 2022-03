A Casa Minutella parla Tony D'Antonio, il papà di uno dei bimbi uccisi

Cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria: “è stata una strage, non ci arrenderemo mai e non perdoniamo”. Tony D’Antonio è il papà di Alessio D’Antonio e lo zio di Simone, i due bambini uccisi a Vittoria da un suv che li ha travolti di fronte all’uscio di casa. Ai primi di marzo è arrivata una sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna a 9 anni, comminata in Appello nei confronti Rosario Greco, il ragazzo accusato di avere travolto e ucciso i due cuginetti di Vittoria.

Cuginetti uccisi dal Suv, “fiduciosi nella giustizia ma no a sconti di pena”

“Non ci sono parole per l’annullamento del giudizio d’appello. Noi siamo fiduciosi alla giustizia, ci siamo affidati alla giustizia – spiega D’Antonio – anche se adesso penso che questo annullamento sia la strada per portare a una diminuzione di pena nei confronti di chi ha ucciso i nostri due bambini”

Tra scoramento e rabbia, D’Antonio ha raccontato le sue emozioni a Casa Minutella. Ha parlato di una vita distrutta dal dramma di quelle morti e di un dolore che niente potrà mai lenire. “Spero che questa sentenza si ribalti -continua – perché dobbiamo ricordare sempre che questo non è stato un omicidio stradale ma è una stata vera e propria strage”.

Tony D’Antonio, “colpevoli devono stare in carcere”

“I colpevoli devono stare in carcere – sottolinea D’Antonio (riferendosi alle tre persone che erano in macchina insieme a Greco il giorno di quell’investimento) – invece ce ne sono tre che sono liberi. Non hanno fatto niente per i nostri bambini, non hanno prestato alcun soccorso. Se ne sono andati e adesso girano tranquillamente, non li cerca nessuno”.

D’Antonio non è disponibile a perdonare nessuno: “Non sono mai venuti a cercarci, non si sono mai presentato. Non devono venire, non devono farsi vedere nè da me, nè da mio fratello”.