la tragedia avvenuta a vittoria nel luglio del 2019

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’Appello che aveva condannato nel febbraio 2021 a 9 anni di carcere Rosario Greco. L’11 luglio 2019, in via IV Aprile, a Vittoria, Greco travolse e uccise i due cuginetti, Alessio e Simone D’Antonio, entrambi di 11 anni mentre giocavano sul marciapiede davanti casa. Il processo riprenderà in Corte d’Appello.

La sentenza in primo grado

La prima sentenza che lo riteneva colpevole di omicidio stradale, aggravato dall’uso di sostanza alcoliche e psicotiche, era stata emessa il 26 maggio 2020 dal Gup Ivano Infarinato a conclusione del processo si era celebrato con il rito abbreviato.

L’arresto dopo l’incidente

Rosario Greco era stato arrestato poco dopo quel drammatico incidente: il Suv che guidava travolse i due bambini che erano seduti sullo scalino di una casa nei pressi dell’abitazione di Alessio, che morì subito. Il cuginetto, Simone, sopravvisse per tre giorni e morì il 14 luglio in ospedale a Catania. A guidare l’auto era Greco, insieme a lui altre 3 persone.

I tre che accompagnavano in auto Greco, inizialmente, secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di favorire l’imputato ma poi decisero di fornire un’esatta dinamica di quanto accaduto addebitando ogni responsabilità al conducente.

Il padre di Greco

L’imputato è il figlio di Elio Greco, il ‘re’ degli imballaggi di Vittoria, arrestato, nel dicembre 2017, nell’inchiesta ‘Ghost Trash’ sul presunto controllo della mafia nel settore degli imballaggi ortofrutticoli e a Pasqua del 2019 venne coinvolto nell’inchiesta per tentato omicidio ai danni di Raffaele Giudice, ferito con un colpo di pistola ad una gamba per contrasti di natura economica.

Le iniziative per ricordare i 2 cuginetti

Il cortile di Palazzo Iacono, sede del municipio di Vittoria, è stato intitolato ai cugini Alessio e Simone D’Antonio.

La stele è stata scoperta dalle madri Lucy e Valentina. Su di essa è scritto: “Perché le loro brevi vite distrutte in un soffio di tempo non vengano dimenticate nel silenzio ma risveglino coscienza e civiltà