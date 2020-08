Tragedia nel Modicano a causa di un incidente aereo avvenuto in mattinata. Un deltaplano a motore, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel Ragusano. Il pilota, un cinquantenne piemontese, è morto carbonizzato. Il velivolo, in transito turistico nella base di Marina di Modica, era decollato intorno alle 6,15 diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia. Sul posto i vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri che hanno avviato le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Ragusa. Gli inquirenti stanno raccogliendo i pezzi del deltaplano che potrebbero rivelarsi utili per svelare se si è trattato di un incidente dovuto a qualche cedimento o se invece le ragioni sono da addebitare ad un errore umano. Gli investigatori hanno già sentito alcune persone allo scopo di verificare con esattezza dove si sarebbe dovuto dirigere il cinquantaduenne.

Foto di repertorio