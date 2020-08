Caccia agli attentatori

Un vasto incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in via Elorina, nella zona sud di Siracusa. Le fiamme si sono originate nelle sterpaglie, minacciando le abitazioni. Si sono vissuti momenti di paura per i residenti ma ci hanno pensato i vigili del fuoco a creare un cordone di sicurezza attorno alle case. E’ probabile che si tratti di un rogo di matrice dolosa, qualcuno avrebbe appiccato le fiamme in prossimità di un cumulo di rifiuti per poi propagarsi verso le campagne circostanti.

Ieri, un vasto incendio si è verificato nel pomeriggio nelle contrade Lenzavacche, Baronazzo, San Corrado, e Cozzo Tondo, nel territorio di Noto. I soccorritori, tra cui i vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile, hanno fatto evacuare molti proprietari delle case che sono state lambite dalle fiamme. Si è reso necessario, a causa delle fiamme straripanti, l’uso dei Canadair e solo poco fa l’allarme è rientrato, come fa sapere il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, per cui si tratterebbe di un’azione dolosa.

“Con la presenza – dice il sindaco di Noto Corrado Bonfanti – del Canadair e di due elicotteri con cestello, con la seconda ricarica di acqua per Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile, si può asserire che la fase acuta dell’incendio è alle spalle. Con il residuo di visibilità, circa due ore, si potrà mettere in sicurezza tutto il territorio interessato. Un particolare plauso alle tante famiglie di Lenzavacche, Baronazzo, San Corrado, e Cozzo Tondo che hanno rispettato le disposizioni loro impartite e contribuito alla migliore soluzione possibile in condizioni di estremo pericolo. Spero, si possa assicurare alla giustizia il criminale delinquente che ha messo a repentaglio le nostre famiglie, le nostre case e il nostro territorio”.