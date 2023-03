A COMISO

Fa una diretta social dal commissariato di Comiso, utilizzando come sottofondo della musica neomelodica e insultando i simboli della polizia e tenendo un atteggiamento di sfida alle istituzioni. Poi insulta e aggredisce gli agenti intervenuti per bloccare la sua

“esibizione onlinè. Come scrive “La Sicilia”, protagonista della vicenda un 23enne che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Lo scontro con gli agenti

Il giovane era stato convocato per l’adempimento di obblighi di legge al commissariato di Comiso, nel Ragusano. Ma mentre era

nella sala d’attesa ha dato vita alla sua “esibizione” su una nota piattaforma social. Un agente lo ha invitato a desistere, segnalandogli l’inopportunità del suo comportamento.

Il 23enne ha però reagito strattonando con violenza il poliziotto e insultandolo. Ha poi minacciato gli altri agenti intervenuti, scalciando per divincolarsi e colpendone alcuni procurando loro delle lesioni. Per questo è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il Tribunale di Ragusa ha convalidato il provvedimento e disposto per il 23enne la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di firma alla polizia giudiziaria.

Prende a schiaffi ex marito e insulta i poliziotti, arrestata

Aggredisce l’ex marito e ruba le chiavi di casa: è accaduto nel catanese dove una donna di 34anni è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati. A quanto si apprende, la 34enne, nonostante il divieto di avvicinamento imposto dall’Autorità Giudiziaria, avrebbe raggiunto l’ex casa coniugale per incontrare i due figli affidati all’uomo, 53anni. Al rifiuto di quest’ultimo, la donna lo avrebbe minacciato telefonicamente e in un secondo tempo lo avrebbe raggiunto sul posto di lavoro, dove lo avrebbe preso a calci e pugni per poi rubargli le chiavi dell’abitazione. Ad allertare il 112 lo stesso 53enne. L’ex moglie si trova adesso ai domiciliari. Tra i reati contestati furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale