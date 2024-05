Un 65enne di Ragusa risulta disperso da ieri sera nelle campagne tra Chiaramonte e Monterosso. Sono iniziate le ricerche con l’invio di squadre a terra e unità cinofili dei vigili del fuoco nel corso della notte. Ricerche che proseguono nella giornata odierna con impiego di droni, elicottero, unità cinofile, personale Tas esterno nella geolocalizzazione delle aree. L’area di ricerca è stata definita in considerazione del ritrovamento a cura della Polizia di Stato lungo la strada per Monterosso. La prefettura ha disposto a supporto delle squadre dei vigili del fuoco l’invio di squadre a terra di protezione civile e unità cinofili di protezione civile. Si è in attesa del supporto della forestale considerata che le aree di ricerca interessano aree boscate. Il coordinamento avviene in prossimità della chiesette del vecchio hotel “la pineta” dall’Unità di Comando locale dei vigili del fuoco dove sono intervenuti i carabinieri di Chiaramonte.

Il mistero dello scomparso a Milazzo

È stato ritrovato alle 23 di ieri sera il trentaquattrenne sordomuto scomparso nel pomeriggio dopo essersi tuffato nelle acque del litorale di Ponente a Milazzo, in provincia di Messina. Il 34enne era stato dato per disperso dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla fidanzata, che si trovava con lui in spiaggia. A ritrovarlo in stato confusionale lungo la strada Panoramica, tre cittadini che hanno subito compreso si trattasse dell’uomo scomparso e lo hanno trattenuto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Una vicenda ancora avvolta nel mistero. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Fogliani dove è stato raggiunto dai parenti milazzesi, dalla compagna, originaria di Alcamo, e dalla mamma giunta con un volo da Bergamo.

Disperso trovato morto a Caltagirone

E’ morto l’uomo di 76 anni ritrovato dai vigili del fuoco che si era perso nelle campagne di Caltagirone. La ricerca si è protratta per tutta la mattina dopo aver ricevuto, stamani, la segnalazione da parte dei congiunti e l’anziano è stato ritrovato. Dopo essere stato elitrasportato in ospedale i sanitari ne hanno costatato il decesso. Troppo impervia la zona in cui era finito l’anziano che è stato recuperato dall’elicottero con l’ausilio del verricello.