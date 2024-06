Dopo la grande partecipazione alla mostra Legàmi contro la violenza sulle donne del 25 novembre a Vittoria, la galleria di intensi sguardi femminili fa approdo al Castello di Donnafugata, in occasione del VIVILO Wine Fest il 6 e 7 luglio dalle ore 16.30 alle 23.30. Legàmi é un progetto artistico organizzato dall’Associazione culturale Circolo fotografico Asa 25 di Vittoria, attiva da 15 anni e distintasi nel territorio per iniziative di ricaduta sociale, atte alla valorizzazione territoriale e valoriale della comunità. Il nome Legámi non è stato scelto a caso e si snoda nel suo duplice significato che si espande in un fil rouge che vuole unire abbracciando più che stringere in una morsa opprimente.

Il progetto

L’Associazione Asa 25 ha coinvolto quasi 40 donne che hanno deciso di sposare l’intento creativo ovvero il focus sul fil rouge e il concetto del legame come rete di cura e di educazione al rispetto che non può e non deve essere spezzato. Ogni carattere si è unito al fil rouge, poiché ogni donna lo ha reso co-protagonista dello scatto: chi avvolgendolo e cullandolo come un bambino, chi stendendolo a voler eliminare ogni ostacolo, chi strozzandolo per denunciare.

Lo sposalizio tra VIVILO Wine Fest, organizzato da giovani imprenditrici, e Legàmi di Asa 25 è nato proprio dall’urgenza di fare cultura, di ricordare che la violenza sulle donne si sconfigge proprio con il dialogo sull’amore e sul rispetto. Poter abbinare un Fest ed una location così prestigiose alla mostra Legàmi darà l’ulteriore spinta per riflettere su come le immagini possano educare emozionando e sensibilizzare sui concetti profondi di Legàmi: umanità, libertà, etica, comunità, emozioni, educazione, comunicazione, fare rete etc.

Tra i sostenitori della mostra molti, e non a caso, sono stati imprenditori donne. Si ringraziano Ro.Ma. Union Marketing & Trade S.R.L.S, Studio medico ginecologico Dott.ssa Floriana Errigo, Farmacia Bocchetti di Comiso, Cimbali Coperture, Rete antiviolenza Zeromolestie Sinalp.