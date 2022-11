indagine della polizia

Gli agenti di polizia di Vittoria hanno tratto in arresto un 56enne, C.A. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti. Le indagini sono scattate dopo aver visto il presunto spacciatore, in prossimità della sua abitazione, in compagnia di un’altra persona, conosciuta dalle forze dell’ordine per essere un consumatore di droga. Gli agenti hanno bloccato i due e nella disponibilità del 56enne, con precedenti penali, c’era un involucro termosaldato contenente cocaina.

Market della droga in casa

La perquisizione, estesa anche all’abitazione, permetteva di rinvenire, nascoste all’interno di un pensile della cucina, 10 dosi termosaldate di eroina del peso complessivo di 14,5 grammi, oltre a 7 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, un libro mastro con annotate cifre e nomi di acquirenti e la somma di 75 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

Ai domiciliari

L’altra persone, invece, è stata trovata in possesso di tre dosi di eroina del peso di 1 grammo, ricevuti poco prima da C.A., dietro il corrispettivo di una somma di denaro. In considerazione di quanto rinvenuto, C.A. è stato condotto negli uffici del commissariato di P.S. e poi condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Droga in casa, minore arrestato a Ragusa

Nei giorni scorsi, è stato arrestato per spaccio di droga un 17enne di Ragusa che, nella sua abitazione, avrebbe gestito un mercatino della droga. Il gip ha convalidato la misura cautelare, disponendo il trasferimento del minore in un centro di accoglienza.

Sul tavolo della cucina, i carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno rinvenuto un panetto di hashish di circa 40 grammi, un bilancino di precisione e del materiale per confezionare gli stupefacenti. Inoltre, nascosti all’interno di un calzino custodito nel comodino vicino al letto, la somma contante di 1100 in banconote di diverso taglio