sequestrate 243 piante

Avevano deciso di mettere radici ad Acate, nel Ragusano, ma l’ha presa davvero alla lettera questa espressione una giovane coppia di turisti tedeschi che hanno realizzato una coltivazione di marijuana con 243 piante.

Turisti tedeschi arrestati

Sono stati arrestati dai carabinieri, S.L.G., 23 anni, e D.S.M.V., 27 anni, che si sono presentati nelle ore scorse al palazzo di giustizia di Ragusa ed al termine del rito per direttissima hanno rimediato il divieto di dimora nei Comuni di Acate e Vittoria. Le indagini hanno avuto nei giorni scorsi dopo che i militari si sono accorti della piantagione, ricavata in una zona rurale di Acate, ed hanno atteso l’arrivo di qualcuno.

La coltivazione artigianale

Dopo ore di osservazione, i carabinieri hanno notato i due tedeschi che si adoperavano ad irrigare la piantagione di marijuana grazie ad una struttura da loro costruita e costituita da articolati tubi in pvc, serbatoi e bidoni d’acqua, temporizzatori per l’irrigazione e motopompa a scoppio per alimentare l’intero sistema idrico.

Il blitz ed il sequestro della piantagione

I carabinieri si sono presentanti mentre la coppia era intenta a rifornire di acqua i bidoni e serbatoi predisposti all’irrigazione. I militari, accertata preliminarmente l’assenza di autorizzazioni per la realizzazione della coltivazione della marijuana, hanno proceduto al sequestro delle 243 piante e di tutti i materiali per l’irrigazione ed all’arresto della coppia, accusata di illecita coltivazione di sostanza stupefacente.