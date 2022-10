indagine della polizia a vittoria

Gli agenti di polizia di Vittoria hanno arrestato un 52enne di Vittoria accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento.

Poliziotti attirati dall’odore dell’erba

Nel corso di un controllo nel centro agricolo del Ragusano per reprimere il fenomeno dello spaccio, gli inquirenti, percorrendo a piedi una strada, hanno avvertito un forte odore di marijuana, che proveniva da un fabbricato, composto da due vani e un piano seminterrato.

200 kg di droga in casa

Nel corso della perquisizione nell’abitazione sono state rinvenute numerose piante di cannabis in fase di essicazione, predisposte in apposite filiere a soffitto, oltre ad un ingente quantitativo di marijuana, per un ammontare di circa 200 kg, già confezionata in apposite buste termosaldate e sottovuoto, pronte per essere cedute.

Coltivazione indoor

Inoltre, è stato rintracciato un impianto di areazione ed illuminazione con sofisticate lampade alogene, proprio delle coltivazioni in serra, oltre a materiale necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente. La perquisizione ha consentito di scovare una pistola a tamburo scacciacani a salve ma modificata, perfettamente funzionante.

Ai domiciliari

L’uomo è stato tratto in arresto ed è stato condotto presso nel carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Arresti nel Siracusano

Nelle settimane scorse, i carabinieri di Villasmundo, nel Siracusano, hanno arrestato due uomini, di 26 e 33 anni per coltivazione di canapa indiana. Nei giorni scorsi un elicottero dei militari, sorvolando contrada Dominici, a Villasmundo, frazione di Melilli, ha notato la presenza di una strana vegetazione segnalandola al comando provinciale di Siracusa.

Le ricerche

I carabinieri, con l’ausilio di militari dello Squadrone eliportato cacciatori di Sigonella e della Radiomobile di Compagnia, dopo aver individuato la piantagione ricavata in un terreno abbandonato ed impervio, hanno organizzato un servizio di osservazione.