Il Centrosinistra a Ragusa ha scelto il suo candidato alla presidenza del Libero consorzio: è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Nello schieramento ci sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Movimento Territorio, Controcorrente, Italia Viva, Partito Socialista, Orizzonti Liberali, Lista Spiga che hanno trovato l’accordo al termine di un vertice tenutosi ieri pomeriggio.

“Basta a 13 anni di commissariamento”

“Dopo quasi 13 anni di commissariamento – dicono unanimemente le forze politiche – dopo il tentativo reiterato di anno in anno da parte della destra di impedire le elezioni in tutti i modi, dopo le recenti vicende al Libero Consorzio di Ragusa che hanno dimostrato quanto può essere dannoso il perdurare di una condizione commissariale, finalmente sarà risolta la questione commissariamento, e il sindaco Ammatuna ha tutte le carte in regola, a partire dalla sua lunga esperienza politica, per essere eletto Presidente”.

A Siracusa il Centrosinistra è fermo

Nella vicina Siracusa, invece, il Centrosinistra è fermo: non ci sono ancora trattative per la lista e per il candidato alla presidenza del Libero consorzio. Il Pd ha a disposizione due sindaci, Giuseppe Stefio a Carlentini, e Paolo Amenta, a Canicattini, nonché presidente dell’Anci Sicilia ma è troppo presto per delle ipotesi. Vanno riunite tutte le forze politiche di quest’area, compreso il M5S, per fare anche la conta dei consiglieri disponibili.

Centrodestra in alto mare

In alto mare, invece, le trattative del Centrodestra, il cui tavolo regionale per la definizione delle candidature non è ancora riuscito a trovare la quadra. Il candidato per l’ex provincia di Ragusa potrebbe essere il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, eletta nella fila Dc per succedere a Ignazio Abbate, parlamentare regionale proprio della Dc. Ma se non si chiude fra Agrigento e Siracusa è difficile stringere su Ragusa. E poi sul nome qualcuno fa notare che Caschetto con Abbate non è più troppo vicina politicamente.