No dell'Arpa alla proroga

Come se già di problemi non ce ne fossero, nel Ragusano è esplosa, ancora una volta l’emergenza rifiuti. L’impianto di trattamento meccanico biologico della discarica di Cava dei Modicani da oggi è chiuso perché l’ordinanza urgente e contingibile del Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa è scaduta il 30 aprile e Arpa Sicilia non ha autorizzato la proroga. I comuni della provincia di Ragusa da stamani non possono più conferirvi i rifiuti.

L’impianto da anni va avanti con ordinanze prorogate dal Commissario dell’ex provincia di Ragusa in attesa della Valutazione d’impatto ambientale dall’assessorato regionale al Territorio. Ora tutto si è bloccato perché sulla nuova ordinanza di proroga si è registrato il parere negativo dell’Arpa Sicilia. I Comuni ragusani da oggi dovranno conferire i loro rifiuti nelle discariche fuori provincia con un notevole aggravio di spese. Il Comune di Vittoria ha già avvisato la popolazione dei disagi che potrebbero verificarsi.

“Al fine di espletare comunque la raccolta, dovendo conferire in una discarica ubicata a notevole distanza e al di fuori dall’ambito provinciale, si avvisa che potranno verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti. Si avvisa inoltre che potranno determinarsi disservizi nel ritiro della frazione umida/organica nelle giornate previste dal calendario, per effetto del raggiungimento delle quote assegnate al Comune da parte degli impianti di compostaggio di Ragusa e Belpasso.Nell’evidenziare che si tratta di criticità non addebitabili all’amministrazione, si assicura che verrà profuso ogni sforzo per minimizzare i disagi all’utenza. Si confida nell’usuale senso di responsabilità e collaborazione”.

Tantissimi, però, i commenti, abbastanza duri, dei residenti di Vittoria. “Quanta pazienza dovremmo avere? Non potete – scrive una residente – chiedere ad una città di pazientare così tanto per un disservizio così grave! Manca l’acqua, la raccolta differenziata non funziona, la città è allo sbando e non vediamo alcuna luce in fondo al tunnel! Siate solerti nel risolvere le problematiche! E’ il vostro compito”