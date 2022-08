Un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto una abitazione a Modica in provincia di Ragusa, in contrada Fiumelato al confine con il territorio di Scicli.

Esplosione con una vittima

Morto un uomo di 73 anni, estratto dalle macerie. Stanno operando unità cinofile, carabinieri, Protezione civile e vigili del fuoco. Non ci sarebbero altri dispersi. L’uomo viveva da solo.

Allarme alla centrale operativa di Ragusa

L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa è scattato alle 19.40 quando è arrivata la richiesta di intervento per il crollo di una palazzina. Sono intervenute subito tre squadre dei vigili del fuoco, il carro luce per illuminare l’area mentre la direzione regionale ha allertato u nuclei speciali per la ricerca sotto le macerie. In attesa i pompieri ha iniziato le operazioni di ricerca e scavo, rinvenendo la vittima di 73 anni.

Chi era la vittima

La vittima si chiama Giovanni Mariotti, 73 anni, viveva da solo nell’abitazione e faceva l’agricoltore. Tra i primi ad accorrere un nipote dell’uomo. A estrarre l’agricoltore dalle macerie sono stati i vigili del fuoco, che hanno rivenuto la bombola del gas integra; si presume che a scatenare l’esplosione sia stata una fuga di gas.

Giornata di paura anche altrove

In giro per la Sicilia è stata una giornata di paura. Un grosso incendio è scoppiato a Pantelleria, dove un rogo è stato innescato da sterpaglie e vegetazione che hanno preso fuoco e, a causa del vento caldo e delle alte temperature, si sta espandendo sempre di più in una zona collinare appena alle spalle di Cala Cinque Denti.

Le fiamme hanno avvolto ettari di macchia mediterranea e non sono distanti da alcune abitazioni. Da qualche settimana sull’isola in dotazione anche i droni antincendio proprio in previsione di possibili roghi in un’estate drammatica in Sicilia dal punto di vista degli incendi. Come riferito dai vigili del fuoco, la zona maggiormente interessata dall’incendio è quella della borgata Gadir, non lontana da diverse abitazioni di proprietà dei vip, molte di queste evacuate a scopo precauzionale. Tra queste anche la tenuta di Giorgio Armani che, a quanto si apprende, si sarebbe allontanato con il suo yacht facendo rotta verso il porto.

Evacuate abitazioni dei vip

In attesa che i pompieri riescano a circoscrivere le fiamme, sono state evacuate anche diverse villette affittate dai turisti, costretti ad allontanarsi in cerca di una località sicura. C’è però un secondo incendio scoppiato a Pantelleria, in contrada Kamma, che rende ancor più complicate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei residenti.