blitz dei carabinieri a marina di modica

Folla in un lido che si trova a Marina di Modica

Attività sospesa dai carabinieri per 5 giorni

Incidente nel Modicano con un giovane che guidava ubriaco

Nel corso dei controlli, arrestato per droga un 36enne

In un lido, a Marina di Modica, nel Ragusano, i carabinieri hanno scoperto che c’era un numero di persone superiore rispetto alla sua capienza, il mancato uso di mascherine ed il rispetto del distanziamento.

Le sanzioni

Per questo motivo, i militari hanno sanzionato il gestore e disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per un periodo di 5 giorni. Il controllo è scattato dopo alcune segnalazioni da parti di bagnanti, piuttosto preoccupati per quell’affollamento e così nello spazio di qualche minuto sono arrivati i carabinieri.

Traffico di droga

Nell’ambito dei controlli, scattati nel Modicano, i militari hanno arrestato un uomo, 36 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di stupefacenti. E’ scattato il blitz nell’abitazione dell’indagato che nascondeva 125 grammi di marijuana e due piante alte circa 60 centimetri della stessa sostanza. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 500 euro, secondo le stime della Compagnia di Modica. Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato dai laboratori analisi dei militari.

Guida ubriaco e causa incidente

Nel corso della serata a Cava d’Aliga, i militari dell’aliquota Radiomobile sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Un conducente è stato sottoposto al test per verificare la guida in stato di ebbrezza. Il giovane di 22 anni, ragusano, è stato trovato con tasso oltre il consentito ed è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

“Le attività di controllo del territorio proseguiranno in tutti i comuni con particolare attenzione ai più trafficati assi viari ed ai luoghi di ritrovo dei giovani, al fine di garantire una movida sicura e contenere condotte scorrette” fanno sapere dal comando della Compagnia dei carabinieri di Modica.