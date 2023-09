Si sono celebrati nella chiesa madre di Giarratana si sono svolti i funerali di Marinella Sigona, 54 anni, l’operaia della forestale morta ieri nell’incidente con il mezzo antincendio dotato di autobotte.











Il corteo funebre è partito dall’abitazione della donna, a Giarratana e poi ha raggiuntola chiesa Madre dove si terranno le esequie.

Un’intera comunità a lutto e non solo. Tutta la Sicilia piange un’operaia della forestale morta durante il servizio, anche il governo regionale aveva espresso il proprio cordoglio per la tragedia.

Hanno preso parte all’ultimo saluto familiari, parenti, colleghi e conoscenti presenti alle esequie funebri.

La tragedia a Monterosso Almo

La tragedia si è consumata ieri lungo la statale 194, nei pressi del territorio comunale di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da accertare un mezzo antincendio con autobotte si è ribaltato e l’operaia forestale ha perso la vita, una seconda è grave mentre altri cinque sono rimasti feriti. L’allarme è stato lanciato praticamente subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ma per la Marinella Sigona non c’era più nulla da fare.

Altri 6 feriti

Nel ribaltamento sono rimaste ferite altre sei persone. Solo un’altra operaia, trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, è stata trasferita in gravi per un politrauma. Gli altri feriti, trasportati negli ospedali di Modica e Ragusa, non sono in pericolo di vita. Tutti gli operai, di rientro dal servizio, viaggiavano su una autobotte impegnata nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi.

Il cordoglio del Presidente della Regione

“Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell’operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio – aveva scritto ieri in una nota il presidente della Regione, Renato Schifani -. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione”.

Il Dipartimento Forestale della Regione

“Nell’esprimere le più sentite condoglianze ai familiari, il capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, augura una pronta guarigione agli altri feriti, colleghi di lavoro della vittima. Il capo Dipartimento rinnova, inoltre, la “stima e l’apprezzamento per tutti gli uomini e le donne, volontari e dipendenti, che con grande dedizione e professionalità operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile”.

Foto e video di Franco Assenza

Like this: Like Loading...