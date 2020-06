La vicenda di un ventottenne

Un giovane di Vittoria, 28 anni, è morto in ospedale dopo un tentativo dei medici di tenerlo aggrappato alla vita. Ma è giallo sul cause del decesso e spetterà agli inquirenti ricostruire le ultime ore di vita della vittima che, secondo quanto riferito da un testimone, dopo aver avvertito un malore sarebbe stato accompagnato nei locali della guardia medica per essere sottoposto alle cure. Solo che, sempre secondo questa fonte, le sue condizioni sarebbero peggiorate, per cui sarebbe stato disposto il trasferimento in ospedale ma la vita del ventottenne era ormai appesa ad un filo e nello spazio di poco tempo il suo cuore ha cessato di battere. Gli amici e qualche parente, presumibilmente per frustrazione, avrebbero danneggiato alcuni arredi della guardia medica ma ci sono molti dubbi sulle ragioni che hanno condotto alla morte il giovane. In una prima fase, era circolata la notizia di una overdose di droga, del resto appena un mese fa, sempre a Vittoria, si è registrato il caso di un tossicodipendente ucciso poco dopo aver assunto stupefacenti, per cui il timore dell’esistenza di una partita di droga killer a Vittoria è molto forte. Ma la Procura di Ragusa dovrà compiere degli accertamenti prima di stabilire in che modo il ventottenne è morto.