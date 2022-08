Il Comune di Ragusa assume 5 vigili urbani a tempo indeterminato

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro fine agosto due concorsi per 980 posti

Prende il via il maxi-concorso da 1800 posti all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Il 30 agosto saranno infatti pubblicati in Gazzetta due concorsi per 980 posti per diplomati e laureati in vari ambiti. ...