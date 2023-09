In Italia, la crescente richiesta di professioni medico-sanitarie è evidente e rappresenta una tendenza in costante aumento. La domanda di medici, infermieri, fisioterapisti, farmacisti e altre figure del settore sanitario è trainata dalla crescente popolazione anziana, dalla necessità di un sistema sanitario sempre più efficiente e dalla costante evoluzione della medicina e delle tecnologie sanitarie. La richiesta di queste figure è aumentata anche e, soprattutto, a fronte del periodo trascorso che ci ha visti protagonisti di una pandemia mondiale.

Questo fenomeno sottolinea l’importanza cruciale di attrarre e formare professionisti altamente qualificati.

La formazione medico-sanitaria, a partire dalla preparazione per l’accesso alle facoltà a numero chiuso di questo ambito, è di vitale importanza in molteplici aspetti, e rappresenta un pilastro fondamentale per il funzionamento e il progresso del sistema sanitario del nostro Paese. Formare professionisti qualificati assicura che ci siano risorse umane preparate per affrontare le sfide mediche future e promuovere il progresso della medicina.

I corsi di formazione

Classi ridotte e apprendimento personalizzato

Logomed, metodo di studio per la preparazione ai tolc/test delle facoltà a numero chiuso, si impegna a mantenere classi di dimensioni ridotte , garantendo così un’attenzione individuale e una connessione più stretta tra docenti e studenti. Questo approccio consente agli istruttori di seguire da vicino il progresso di ciascuno studente, individuando le aree in cui è necessario concentrarsi maggiormente e fornendo supporto personalizzato.

Didattica orientata allo studente

Gli insegnanti sono altamente qualificati e hanno l’esperienza necessaria per modellare l’insegnamento in modo che sia efficace per ogni studente. Questo approccio alla formazione garantisce che nessuno venga lasciato indietro.

Uno degli aspetti distintivi dei corsi di preparazione di Logomed è la capacità di apportare miglioramenti significativi fin da quando lo studente è ancora al liceo. Gli allievi sviluppano sin da subito una solida base di conoscenze scientifiche che li prepara per il successo in futuro. Questo vantaggio è particolarmente prezioso, in quanto migliora le prospettive accademiche sin dai primi anni di studio.

Formazione in presenza

I corsi Logomed si svolgono in presenza, favorendo l’interazione diretta con docenti attraverso la discussione, lo scambio di idee e la condivisione di esperienze. I ragazzi prestano una maggiore attenzione alla didattica e possono usufruire di risorse aggiuntive come laboratori e biblioteche. Questo tipo di formazione crea un ambiente interattivo e coinvolgente che porta ad un apprendimento più efficace e completo.

Numerosi sono i casi di successo dei ragazzi che hanno frequentato Logomed e che sono riusciti ad accedere alla facoltà dei loro sogni.

