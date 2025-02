Un incendio divampato in un locale a Ragusa la scorsa notte durante una festa di compleanno. Dodici persone sono rimaste ferite lievemente in seguito a un incendio verificatosi nella notte, in un locale di Ragusa.

Era in corso una festa al Bon in viale 20 della zona industriale; stando alle prime informazioni, una fiamma avrebbe raggiunto prima un lampadario e poi l’incendio si sarebbe sviluppato rapidamente.

Dodici persone con lievi ustioni sono state trattate all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, una è in osservazione; altre attendono un controllo ma fortunatamente non ci sono situazioni critiche, e nessuno avrebbe inalato i fumi tossici.

Il locale all’interno è completamente distrutto. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, la polizia. Nella notte sono intervenuti anche i carabinieri a supporto dei colleghi.